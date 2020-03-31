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'da Sabri gitti büyü bozuldu!

'da tam 475 maça çıkarak adını efsaneler arasına yazdıran , sarı-kırmızılı formayla birçok zafer kazanırken 'de galibiyet görememişti. 2001 yılından itibaren profesyonel olarak parçalı formayı giyen Sabri, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılıar Kadıköy'de kaybetmedi. Aslan ayrıca bu yıl 20 yıllık 'Kadıköy Büyüsü'ne de son verdi.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:30 ABONE OL
Galatasaray'da Sabri gitti büyü bozuldu!

Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk profesyonel olduğu 2001 yılı dahil 6 şampiyonluk görmesine, rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray tarihinin 475 maçla en çok forma giyen 5. ismi olan milli futbolcuyla 2017 yılında yollar ayrılmıştı.

SABRİ'DEN SONRA YENİLMEDİLER

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu takımdan ayrıldıktan sonra, Kadıköy'de hiç mağlubiyet görmedi. 2018'de oynana maç 0-0 sona ererken, 2019'da derbi 1-1 bitti.

Galatasaray 2020'de ise rakibini 3-1'le geçti. Birçok derbiye damgasını vuran Sabri, sarı-kırmızılı formayla toplamda 24 gole imza atmıştı.

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Galatasaray'da Sabri gitti büyü bozuldu!
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