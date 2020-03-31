Göztepe yeni stadına doyamadı

Yıllarca statlarını bekleyen taraftarlar ise müsabakaların ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. Göztepeli futbolseverler bu sezon ikinci yarıda yeni statta oynanacak iç saha maçları için 17 bin adet kombine bilet ve 39 loca satın almıştı. Yönetimin liglerin başlayacağı tarihi beklediği aksi takdirde taraftarın mağduriyetini giderebileceği ifade edildi. Göztepe, lig sonuna kadar kalan iç saha maçlarında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.