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yeni stadına doyamadı

Dünyayı saran koronvirüs salgını yüzünden tüm maçlara ara verilmesinin ardından ekiplerinden yeni evi Stadı'nın keyfini çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar açılışı 26 Ocak'ta maçıyla yapılan 95 yıllık tarihindeki kendine ait ilk statta sadece 3 seyircili karşılaşmaya çıkabildi. Beşiktaş'ı tarihi açılışta 2-1 yenen Göz-Göz, yeni mabedinde Gaziantep Futbol Kulübü ve 'i taraftarının huzurunda ağırladı. Göztepe, kötü hava şartları nedeniyle ertelenen maçını ise pandemiye alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 14:46 ABONE OL
Göztepe yeni stadına doyamadı

Yıllarca statlarını bekleyen taraftarlar ise müsabakaların ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı. Göztepeli futbolseverler bu sezon ikinci yarıda yeni statta oynanacak iç saha maçları için 17 bin adet kombine bilet ve 39 loca satın almıştı. Yönetimin liglerin başlayacağı tarihi beklediği aksi takdirde taraftarın mağduriyetini giderebileceği ifade edildi. Göztepe, lig sonuna kadar kalan iç saha maçlarında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

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Göztepe yeni stadına doyamadı
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