Kagawa için şok sözler! "Japonları akıllı zannederdik"

Beşiktaş'ın geçen yıl ocak ayında Alman ekibi Dortmund'dan kiraladığı Kagawa'nın transferinde ilginç bir görüşme yaşandığı aktarıldı. Dönemin yöneticisi Hüseyin Yücel, transferin perde arkasını anlattı.

Sosyal medyada bir canlı yayına konuk olan Beşiktaş'ın eski yöneticisi Yücel, "Kagawa transferi biraz kısmet oldu. Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kalmıştı. 2 milyon euro gibi rakamlar isteniyordu. Ben, '750 bin euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Başkan da 'Ayıp olur, 900 bin euro yapalım.' dedi." şeklinde konuştu.

Başkan Orman'la yaptıkları konuşmanın sonunda 900 bin euro önerdiklerini dile getiren Yücel şunları söyledi: "Kagawa için 900 bin euro teklif ettik, menajeri de olumlu döndü. Enteresan tarafı daha sonra İspanya'da ikinci lig takımında oynadı. Biz Japonları akıllı adam zannederdik. Çok enteresan."

Japon yıldız, 2018-19 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 14 lig maçına çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa, yaz transfer döneminde tercihini İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'dan yana kullanmıştı.

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