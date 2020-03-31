UEFA'dan Medipol Başakşehir'e flaş ceza

Başakşehir-Kopenhag maçında tribünde meşale yakıldığı gerekçesiyle UEFA, ev sahibi ekibe 1500 euro para cezası kesti.

Corona virüsünün (Covid-19) futbola vurduğu darbe ile Avrupa'da ligler ertelenirken, Avrupa kupalarındaki heyecan da askıya alındı. Bu süreçte EURO 2020 gibi dev organizasyonlar ileri bir tarihe ertelenirken yoğun gündemde uzun süredir disiplinel konularda karar almayan UEFA, bugün itibarıyla yeniden disiplin cezalarına hükmettiği kararlar aldığını duyurdu.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart'ta oynanan Başakşehir-Kopenhag maçıyla ilgili de yaptırım geldi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca karşılaşmada taraftarların meşale yakmasından dolayı ev sahibi turuncu-lacivertlilere 1500 euro para cezası kesildiği duyuruldu. Söz konusu cezanın, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 içerisinde ödenmesi gerektiği iletildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Başakşehir, seyircili bir şekilde oynanan karşılaşmada Danimarka temsilcisini tek golle yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamış, ancak ikinci maç corona salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelenince zamanında oynanamamıştı.

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