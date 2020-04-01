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'da Doğa yedek kaldı

1'inci Lig temsilcisi 'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Doğa İşeri, siyah-beyazlı takımda göze giremedi. Ara döneminde eski 'ın Ekol Hastanesi 'dan öğrencisi olarak transfer edilen tecrübeli futbolcu ekibinde sadece 3 maçta oynadı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 14:30 ABONE OL
Altay'da Doğa yedek kaldı

Ali Tandoğan döneminde ikinci yarının ilk haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 90 dakika sahada kalan Doğa, bir sonraki hafta iç sahada oynanan İstanbulspor müsabakasında bu kez 90 dakikada kulübede bekledi.

Daha sonra üst üste oynanan Balıkesirspor (D) ve Boluspor maçlarında da Doğa'yı yanında oturtan Ali Tandoğan, 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Keçiörengücü deplasmanında tecrübeli oyuncuyu 79'uncu dakikada sahaya sürdü. Bu maçın ardından Altay yönetimi Tandoğan'ın görevine son verirken, dümene geçen teknik direktör Yalçın Koşukavak da Doğa'yı tercihleri arasında tutmadı. Koşukavak, son 6 haftada sadece Altınordu derbisinde sol kanatta denediği Doğa'ya 60 dakika şans tanıdı. Altay'da sol bekte tercih edilen isim Özgür Özkaya oldu.

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Altay'da Doğa yedek kaldı
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