Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilya efsanesi Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı

Brezilya efsanesi 'dan "evde kal" çağrısı

Brezilyalı futbolunun efsane ismi Nazario, yeni tip corona virüsü (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu. La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in başkanlığını da yapan Ronaldo, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de çoğu insan gibi bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 23:14 ABONE OL
Brezilya efsanesi Ronaldo'dan evde kal çağrısı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in başkanlığını yapan Ronaldo, kulübün sosyal medya hesabında yer alan videosunda, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirten Ronaldo, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de çoğu insan gibi bunu yapıyorum. Umarım en kısa zamanda bu düşmanı yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Serie A'nın geleceğine dair çarpıcı açıklama İngiltere Premier Lig'de corona virüsü sebebiyle ilk maaş indirimi geldi

Real Valladolid'de yeni şartlara uyum sağladıklarını belirten Ronaldo, "Evden çalışıyoruz ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyoruz. La Liga yönetimi ve federasyon ile sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya efsanesi Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA