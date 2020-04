Emircan Altıntaş: Hayalimiz futbola dönüp kupayı kaldırmak

SABAH, Türkiye'nin evde kaldığı günlerde tele-röportajlarına devam ediyor. Kamera ile bağlandığımız son isim Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş… Devre arasında 1. Lig takımı Ümraniyespor'dan Akdeniz ekibine transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, Koronavirüs günlerinde yaptıklarını ve lige dair düşüncelerini anlattı… İşte Emircan'ın sorularımıza verdiği yanıtlar:

PAPISS CİSSE BIZE ÖNCÜLÜK EDİYOR

HOCAMIZIN verdiği bir çalışma programı var, buna uyuyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzü kaybetmemek için çalışıyoruz. Yalnız yaşıyorum. Film izleyerek, kitap okuyarak günleri geçiyorum, bazen oyun oynuyoruz. Papiss Cisse FIFA oynama konusunda takıma öncülük ediyor. Kuran-ı Kerim okuyordum, daha da geliştirmeye başladım. Dünyevi konuların dışında manevi duygularımı da geliştirmek için peygamber efendimizin hayatını okuyorum.

FUTBOLU çok özledik. Devre arasında hocamız bize ligin ikinci yarısı için hedefler belirlemişti. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Kupası'ydı. Biz de finale bir adım yakın durumdayız. Kupayı kaldırmak ve Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. İnşallah tez zamanda hayat normale döner ve biz de kupayı müzemize götürme şansını yakalarız. En büyük isteğimiz, bir an önce bu günleri geride bırakıp hayalimize kavuşmak.

HER TÜRLÜ KONUDA FEDAKARLIĞA HAZIRIM

EROL hocamız olsun, yardımcıları olsun her gün arayıp durumumuzu soruyorlar. Takım kaptanlarımız Efecan abi, Ceyhun abi, Tzavellas ve Wellinton da öyle. Sağ olsunlar hepsi bu süreçte sürekli arayarak, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyor, yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

HERKES adına olduğu gibi kulüpler adına da zor bir dönem, belli başlı gelirlerden mahrum kalındığı bir gerçek tabii ki. Ben futbol oynamadığımız dönem için kendi adıma her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım.

BİZE EN AZ 20 GÜN İDMAN GEREKIİYOR

EVDE kısıtlı imkanlar altında çalışıyoruz ama evde yaptığımız 7-8 antrenman belki de sahadaki 1 tane demektir. Sağlık her şeyin ötesinde olduğu için evdeyiz. Sporcuların sağlığının da o noktada düşünülmesi gerekir. Yeniden sahaya çıkmamız için 20 gün-1 ay gibi idman dönemine girmemiz gerekecek. Yaz kampları bunun bir örneği. Tatilden dönüşte iki kamp geçiriyoruz sahaya ancak çıkıyoruz. Futbola döndüğümüzde idman eksiğimiz olursa yaz aylarında oynarsak çarşamba-pazar formülü birçok sakatlık riskini beraberinde getirir. Yetkililer her şeyi düşünüyor, elbette bu konuda da en doğrusunu uygulayacaklardır.

SADECE kendimizi değil, çevremizi de düşünmeliyiz. Bu sebeple devletimizin uyarılarını harfiyen yerine getirmek zorundayız. İnsanların da daha fazla dikkat ettiğini görüyoruz. Sokaklar boşaldı artık, dışarıda çok fazla insan yok. Hep birlikte el ele vererek bu günleri aşacağız. Biz millet olarak zaten aidiyet duygusu yüksek insanlarız. Ülkemize olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor.

ŞU ANDA ALANYA'DA OLMAK BÜYÜK ŞANS

YAŞANAN bu salgından tabii ki çok tedirgin oldum. Daha önce dezenfektan kullanırız, steril ortamda idman yaparız demiştik ama öyle olmadığını gördük. İtalya'dan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda durumun oralarda daha kötü olduğunu gördük. Biz takım olarak Alanya'dayız, kimse buradan ayrılmadı. Bizim için bir şans Alanya'da olmamız çünkü burada nüfus kalabalık değil ve vaka da az sayıda.