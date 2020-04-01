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10 futbolcuyu bedava gönderdi! Son 20 yılda...

son 20 yılda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Dünyada ses getiren isimlerin de içinde olduğu futbolcuların bazılar ise ne bekleneni verebildi ne de takıma para kazandırdı. 20 yıllık süreçte tam 100 futbolcu sarı-lacivertli takıma para kazandırmadan başka bir kulübün yolunu tuttu. Fenerbahçe bu oyuncular için yaklaşık 150 milyon euro ödedi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 10:49 ABONE OL
Fenerbahçe 10 futbolcuyu bedava gönderdi! Son 20 yılda...

Fenerbahçe transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı. Son 20 yılda birçok yıldızı kadrosuna katan ve ciddi bonservis bedelleri ödeyene sarı-lacivertiler, bu futbolculardan para kazanmayı başaramadı.

Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca euroluk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.

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Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.

Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon euroyu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.

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Fenerbahçe 10 futbolcuyu bedava gönderdi! Son 20 yılda...
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