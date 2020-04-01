Fenerbahçe 10 futbolcuyu bedava gönderdi! Son 20 yılda...

Fenerbahçe transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı. Son 20 yılda birçok yıldızı kadrosuna katan ve ciddi bonservis bedelleri ödeyene sarı-lacivertiler, bu futbolculardan para kazanmayı başaramadı.

Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca euroluk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.

Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar...

Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertliler, son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu.

Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon euroyu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu.

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