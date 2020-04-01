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'ye Fransız stoper! Bedavaya geliyor

son yıllarda yaşadığı stoper sorununu yaz döneminde çözmenin yollarını arıyor. Son dönemde Zanka, Adil Rami ve Falette'yi kadrosuna katan ancak beklediği veremediği alamadığı için o bölgede orijinal mevkisi orta saha olan Jailson'u oynatan sarı-lacivertli ekip, yeni bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, forması giyen Fransız savunmacı Stambouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 07:17 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bedavaya geliyor

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de maçlar oynanmasa da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kulüpler, kapalı kapılar ardından görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe de savunmada yaşadığı sorunları çözmek için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takım, Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stambouli'yi gündemine aldı.

29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun ayağını çok iyi kullandığı ifade ediliyor. Geriden baskı altında bile soğukkanlıkla topu çıkartabilen Stambouli, aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.

Fenerbahçe'nin listesine giren 29 yaşındaki Stambouli, Almanya Ligi'nin önemli stoperleri arasında.

Öte yandan sarıo-lacivertli ekip, son dönemde kadrosuna kattığı stoperlerden beklediği katkıyı alamadı. Sezon başında alınan Zanka devre arasında kiralanırken, Rami'nin ise sözleşmesi feshedildi. Ocak ayında kadroya katılan Falette ise oynadığı dönemde hazır olmadığını göstermişti.

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Fenerbahçe'ye Fransız stoper! Bedavaya geliyor
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