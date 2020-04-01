Manchester City'nin yıldızı Kevın De Bruyne'den flaş karar! Corona virüsü...

Corona virüsü birçok spor organizasyona darbe vururken İngiltere Premier Ligi de en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne de karantina günlerinde futbolu çok özlediğini ve hayatın değerini anladığını söyledi.

"EN AZ 2 SENE FAZLA OYNAYACAĞIM"

Instagram hesabından canlı yayın yapan Belçikalı yıldız; "Eşime biraz daha uzun süre oynayacağımı söyledim. Karantina sona erdikten sonra evde duramam. En az iki sene fazla oynamak istiyorum." dedi.

De Bruyne çocuklarının hastalığı nedeniyle ülkesi Belçika'ya dönemediğini de anlatıp, "İki haftadır evdeyim. Başlangıçta çocuklarım biraz hastaydı ve onlar için endişelendim. Ancak şu an iyi durumdalar. Hastalıkları 8-9 gün sürdü ve ne zaman ne olacak bilemezsiniz. İnsanlar neden Belçika'ya dönmediğimi sordular. Çünkü burada karantinaya girdim ve ailemle beraber kalacağım." dedi.

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