Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City'nin yıldızı Kevın De Bruyne'den flaş karar! Corona virüsü...

'nin yıldızı Kevın De Bruyne'den flaş karar! Corona virüsü...

'nin Belçikalı yıldızı Kevın De Bruyne, corona virüsü nedeniyle evde geçirdiği günlerden sonra kariyerini daha önce planladığından daha uzun tutmaya karar verdi.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 22:15 ABONE OL
Manchester City'nin yıldızı Kevın De Bruyne'den flaş karar! Corona virüsü...

Corona virüsü birçok spor organizasyona darbe vururken İngiltere Premier Ligi de en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne de karantina günlerinde futbolu çok özlediğini ve hayatın değerini anladığını söyledi.

"EN AZ 2 SENE FAZLA OYNAYACAĞIM"
Instagram hesabından canlı yayın yapan Belçikalı yıldız; "Eşime biraz daha uzun süre oynayacağımı söyledim. Karantina sona erdikten sonra evde duramam. En az iki sene fazla oynamak istiyorum." dedi.

De Bruyne çocuklarının hastalığı nedeniyle ülkesi Belçika'ya dönemediğini de anlatıp, "İki haftadır evdeyim. Başlangıçta çocuklarım biraz hastaydı ve onlar için endişelendim. Ancak şu an iyi durumdalar. Hastalıkları 8-9 gün sürdü ve ne zaman ne olacak bilemezsiniz. İnsanlar neden Belçika'ya dönmediğimi sordular. Çünkü burada karantinaya girdim ve ailemle beraber kalacağım." dedi.

CORONA VİRÜSÜNE YAKALANAN SPORCULAR ANLATTI! CORONA VİRÜSÜ NELERE SEBEP OLUYOR?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City'nin yıldızı Kevın De Bruyne'den flaş karar! Corona virüsü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA