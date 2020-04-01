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Muriqi'nin menajeri 'dan açıklaması! ...

dakika haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı için transfer dedikoduları arka arkaya geliyor. Son haberlere göre Muriqi'nin menajeri , 'da transfer görüşmeleri yapmaya başlamıştı. Ancak Canatar, bu iddiaları hesabından yalanladı.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 17:08 ABONE OL
Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için transfer dedikoduları arka arkaya geliyor. Son haberlere göre Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, İtalya'da transfer görüşmeleri yapmaya başlamıştı. Ancak Canatar, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Canatar yaptığı paylaşımda, haberlere itibar edilmemesini ve Muriqi'nin transferinde tek yetkilinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.

İşte Canatar'ın paylaşımı

Yıldız isim geri mi dönüyor?

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Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
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