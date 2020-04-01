Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

İşte Canatar'ın paylaşımı



Yıldız isim geri mi dönüyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için transfer dedikoduları arka arkaya geliyor. Son haberlere göre Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, İtalya'da transfer görüşmeleri yapmaya başlamıştı. Ancak Canatar, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Canatar yaptığı paylaşımda, haberlere itibar edilmemesini ve Muriqi'nin transferinde tek yetkilinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.