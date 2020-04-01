TRABZONSPOR'DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için spor dünyası harekete geçti. Koronavirüs salgınının açtığı yaraları kapatmak adına yardım çağrısına ses veren ilk kulüpoldu. 2014 yılında kurulan turuncu-lacivertliler, bu yıla ithafenkatkı verdi. Yönetim kurulu 1 milyon 14 bin TL, futbolcular teknik heyet ve personel 1 milyon TL ile kampanyaya katıldı.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil 1 milyon TL bağış kararı aldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabındanaçıklamasını yaptı.Denizlispor Başkanı Ali Çetinifadesini kullandı. Galatasaray BaşkanıMustafa Cengiz önceki gün şahsi olarakSağlık Bakanlığı'na 500 bin TL'lik bağışyapmıştı. Çaykur Rizespor da kuruluş yılıolan 1953'e ithafen 195 bin 300 TL ilekampanyaya katıldı. Ayrıca Başkan HasanKartal da 500 bin TL destek verdi.Sivasspor da destek vereceğini açıkladı.Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Sporting'le oynadığı son maça bu sloganla çıkmış, tüm Türkiye, az sayıda taraftarı olan Avrupa'daki tek temsilcisini yalnız bırakmamak için kenetlenmişti.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin TL'lik katkıda bulunacaklarını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Kampanyaya Cumhuriyetimiz ve Federasyonumuzun kuruluş tarihi olan 1923'ü temsilen 1 milyon 923 bin lira destekte bulunma kararı aldık. 'Biz bize yeteriz' diyor, Koronavirüs tehdidine karşı bu sıkıntılı günleri omuz omuza vererek birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, büyük fedakârlıklarla ülkemize hizmet eden sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."Trabzonspor, Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük katkı verdi. Önce bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından bireysel olarak 5 milyon 61 TL bağışta bulunduğunu duyurdu. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan bir açıklama geldi. Başkan Ağaoğlu; yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak bu dayanışmaya katkı verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtirken, herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti.Virüs belasıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Birkaç defa bu sayfalarda ülkemizdeki yerli oyuncular kadar yabancıların da destek olması gerektiğini ifade etmiştim. Nitekim çağrılarımızve birçok yabancı oyuncu özellikle Başakşehir ve Galatasaray'da forma giyenler, yüzlerce aileye gıda yardımı için seferber oldu.. Bu dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dayanışma. Ülkemizdeki yabancı oyuncuların da buna dahil olması, burada gördükleri misafirperverliğin ne kadar değerli olduğunun kanıtıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da önceki günadı altında bir kampanya başlattı. Dün itibari ile kulüplerimiz, başkanlar, yöneticiler bu kampanyaya destek olmak için belli rakamları bağışladılar..Çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağını düşünüyorum. Burada önemli olan niyettir. Sıfırlara takılmamak lazım. Bu konunun bile sosyal medya çöplüğünde farklı bir şekilde gündeme getirilip, farklı bir algı oluşturulmasını ise kınamak lazım. İnsanların birbirleriyle dayanışmaları kadar güzel bir şey olamaz ve biz bunu başardık. Başarmaya da devam edeceğiz.Koronavirüs nedeniyle 8 gündür hastanede olan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, SABAH aracılığıyla durumu hakkında bilgi verdi. "Hala yoğun bakımdayım ve ağır geçiriyorum" diyen Gümüşdağ, kampanya içinse şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını alınca arkadaşlarım harekete geçtiler. Bu milli bir dava. Devletimizin yanındayız. Bu hastalığı yoğun bir şekilde yaşıyorum. Biz Sporting CP maçında birimiz hepimiz hepimiz birimiz için demiştik. 15 bin insan tek yürek olmuştuk. Şimdi de bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. Öncü olduğumuz için gururluyum. Futbolcularımız kendi aralarında 1 milyon TL topladılar. Biz de yönetim ve çalışanlar olarak 2 milyon 14 bin liraya tamamladık. Her zamankinden daha çok beraber olup bu savaşı başarıyla vermeliyiz" dedi.Yerli futbolculardan sonra ülkemizde yaşayan yabancılar da elini taşın altına koydu.Takım arkadaşları Mossoro ve Caicara da 100'er ailenin erzak ihtiyacını karşılama sözü verdi.Galatasaraylı Muslera ve eşi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteğinde bulundu. Başhakem Prof.Dr.Hakan Tutar, Muslera ailesine sosyal medyada teşekkür etti. Feghouli ise Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerine maske, tulum yardımı yaptı.