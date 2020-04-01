Ryan Babel’e şut!

Yaşanan sıkıntılı süreçte Galatasaray Ryan Babel şoku yaşadı. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği kötü performans nedeniyle Ocak ayında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki oyuncu eski takımında da tutunamadı.
FLORYA'YA GERİ DÖNECEK
Hollanda ekibi, Ryan Babel ile birlikte Huntelaar ve Nouri'ye de mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi. 5 aylığına Hollanda kulübüne imza atan Ryan Babel'in 1.5 milyon Euro'luk maaşını Galatasaray ödüyordu.
Tecrübeli kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.