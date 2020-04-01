Ryan Babel’e şut!

Yaşanan sıkıntılı süreçte Galatasaray Ryan Babel şoku yaşadı. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği kötü performans nedeniyleHollanda ekibi, Ryan Babel ile birlikte Huntelaar ve Nouri'ye de mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.Tecrübeli kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.