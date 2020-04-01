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’e şut!

Ajax, 'dan kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu 'in sözleşmesini feshetti. Ocak ayında Ajax'a 5 aylık kiralık imza atan futbolcunun 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşını sarıkırmızılılar karşılıyordu

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Ryan Babel’e şut!
Yaşanan sıkıntılı süreçte Galatasaray Ryan Babel şoku yaşadı. Sezon başında transfer edilen ancak gösterdiği kötü performans nedeniyle Ocak ayında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki oyuncu eski takımında da tutunamadı.

FLORYA'YA GERİ DÖNECEK
Hollanda ekibi, Ryan Babel ile birlikte Huntelaar ve Nouri'ye de mektup göndererek sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi. 5 aylığına Hollanda kulübüne imza atan Ryan Babel'in 1.5 milyon Euro'luk maaşını Galatasaray ödüyordu. Tecrübeli kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

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Ryan Babel’e şut!
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