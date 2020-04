Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir fark yarattı

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, ligin ertelenmesiyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen teknik adamların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takım, Ünal Karaman'ın son 5 karşılaşmasında 2.00 puan ortalaması yakalarken, Hüseyin Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2.60 ortalamaya ulaştı. Sergen Yalçın 2.00, Bülent Uygun 1.75, Tamer Tuna 1.60, Mustafa Reşit Akçay 1.40 ortalama tutturdu.

AMELİYATI nedeniyle uzun sure sahalardan uzak kaldıktan sonra Başakşehir maçında tekrar sakatlanan Abdülkadir Ömür, antrenmanlarını evinde sürdürüyor. UEFA tarafından 'Türk Messi' olarak nitelendirilen Ömür'ün tamamen iyileştiği belirtildi. Bir süre önce Barcelona'nın da takibe aldığı genç oyuncunun, lig her an başlayacakmış gibi kendisini hazır tutmayı hedeflediği öğrenildi.

