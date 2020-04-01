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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir fark yarattı

90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk 5 karşılaşmasında 2.60 puan ortalaması yakaladı. Beşiktaş Teknik Direktörü ise 2.00 ortalamayla ikinci sırada yer aldı.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir fark yarattı

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, ligin ertelenmesiyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen teknik adamların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takım, Ünal Karaman'ın son 5 karşılaşmasında 2.00 puan ortalaması yakalarken, Hüseyin Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2.60 ortalamaya ulaştı. Sergen Yalçın 2.00, Bülent Uygun 1.75, Tamer Tuna 1.60, Mustafa Reşit Akçay 1.40 ortalama tutturdu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir fark yarattı
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