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Brighton Teknik Direktörü Potter'dan dev maaş indirimi!

İngiltere ekiplerinden Brighton & 'da , kulüp personelinin ücretlerinin kesilmemesi için 3 ay boyunca maaşında indirime gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın 2 hafta önce de böyle bir istekte bulunduğu ancak reddedildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 20:42 ABONE OL
Brighton Teknik Direktörü Potter'dan dev maaş indirimi!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Graham Potter, maaşında gönüllü olarak kesintiye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik durumdan çalışanların etkilenmemesi için çaba gösterildiği ifade edildi.

Teknik Direktör Graham Potter'ın, personel ücretlerinin kesilmemesi için maaşında üç ay boyunca "büyük miktarda" indirim yaptığı kaydedildi. Potter'ın, bu teklifi iki hafta önce getirdiği ancak kulüp başkanı tarafından reddedildiği belirtildi.

Öte yandan Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe da dün maaşında kesinti yaptığını açıklamış ve Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olmuştu.

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Brighton Teknik Direktörü Potter'dan dev maaş indirimi!
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