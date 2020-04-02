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Corona virüsünün futbolcu sözleşmelerine etkisi ne olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınından futbol da nasibini aldı. Avrupa'da hemen her lig askıya alınırken bu durumun oyuncular ve sözleşmeler üzerinden yaratacağı etkiyi spor hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan, SABAH'a değerlendirdi.

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
Corona virüsünün futbolcu sözleşmelerine etkisi ne olacak?

Koronavirüs'ün dünya futboluna getireceği hukuki yansımaları Spor Hukukçusu Avukat Aysu Melis Bağlan SABAH'a değerlendirdi. Bağlan'ın ifadeleri şöyle:

* Şu anda gelinen noktada oyuncuları antrenman yapmaya zorlamak mümkün değil. Kulüpler oyuncuya sağlıklı antrenman koşullarını sağlamalıdır.
* Şu an mücbir bir durum olduğu için sözleşme uyarlaması denilen bir durum ortaya çıkabilir. Maddi olarak zora düşen kulüpler sözleşmelerde indirim talep edebilirler. Konu mahkemeye taşınırsa da hakkaniyet ve dürüstlük kuralına göre karar verilir.
* Oyuncuların sözleşmelerinin mayıs ayının sonunda bitiyor olması hukuki olarak sorun teşkil etmiyor. Zaten talimatlar net. Sözleşmeler sezonun son maçı tamamlanana kadar devam eder diye belirtiliyor.
* TFF'nin talimatlarında felaket senaryolarına karşı eksik olduğunu görüyoruz.
* Oynanmayan maçlarla ilgili de uluslararası kurullar ne kadar maç varsa oynatılması şeklinde karar vereceklerdir.

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Corona virüsünün futbolcu sözleşmelerine etkisi ne olacak?
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