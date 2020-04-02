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Falcao'ya corona virüsü şoku!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara, kulüpleri en çok mali anlamda etkiledi. Gelirleri durma noktasına gelen takımlar çözümü oyuncu maaşlarında indirime gitmede buldu. 'da gözler takımın en çok kazanan 4 ismine çevrildi. Falcao, Muslera, Feghouli ve 'dan indirim isteyecek olan Galatasaray Yönetimi, Kolombiyalı yıldızın maaşını neredeyse yarı yarıya düşürmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:31 ABONE OL
Falcao'ya corona virüsü şoku!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, en yüksek ücreti alan Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve Belhanda'nın (3.3) 18.1 milyon euro'luk maaşından toplamda 9 milyon euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor.

Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon euro'luk bir kesinti yapıp Radamel Falcao'nun maaşını da 4 milyon euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 4 oyuncudan istediği karşılığı alması durumunda sarı-kırmızılı yönetimin diğer oyunculardan da benzer bir kesinti yapacağı belirtiliyor.

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Falcao'ya corona virüsü şoku!
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