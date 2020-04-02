İşte milli yürek

Türkiye, 'Milli Dayanışma Kampanyası' için tek yürek olurken spor dünyası da üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kampanyada ilk günün ardından dün de yardımlar artarak devam etti. Çaykur Rizespor daha önce 195 bin 300 lira olarak açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya
çıkardığını açıkladı. Gençlerbirliği'nin yanı sıra Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de kampanyaya 100 bin TL
ile katıldı.
10 BİN AİLEYE ERZAK
Samsunspor Kulübü, valililk aracılığıyla 10 bin aileye erzak yardımı kampanyası başlattı. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de ailece kampanyaya 1500 TL bağışladıklarını açıkladı.
TEKVANDO CAMİASI DA KAMPANYAYA KATILDI
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin sosyal medya hesabından"Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.
İşte kahraman Türk sporunun gücü
Ertuğrul Doğan
(Trabzonspor Başkan Yardımcısı)
5 milyon 61 TL
Başakşehir FK
2 milyon 14 bin TL
TFF
1 milyon 923 bin TL
Çaykur Rizespor
1.5 milyon TL
Göztepe
1 milyon TL
Hasan Kartal
(Ç.Rizespor Başkanı)
500 bin TL
Mustafa Cengiz
(G.Saray Başkanı)
500 bin TL
Kayserispor
196 bin 600 TL
Gençlerbirliği
100 bin TL
TPFD
100 bin TL
Ali Çetin
(Denizlispor Başkanı)
50 bin TL