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İşte milli yürek

Koronavirüs ile büyük bir mücadele veren Türkiye'de spor dünyası da seferber oldu. Cumhurbaşkanı 'ın duyurduğu 'na destek çığ gibi büyüyor... bağışı 1.5 milyon TL'ye çıkarırken, birçok kulübümüz elini taşın altına soktu...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
İşte milli yürek
Türkiye, 'Milli Dayanışma Kampanyası' için tek yürek olurken spor dünyası da üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kampanyada ilk günün ardından dün de yardımlar artarak devam etti. Çaykur Rizespor daha önce 195 bin 300 lira olarak açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı. Gençlerbirliği'nin yanı sıra Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de kampanyaya 100 bin TL ile katıldı.

10 BİN AİLEYE ERZAK
Samsunspor Kulübü, valililk aracılığıyla 10 bin aileye erzak yardımı kampanyası başlattı. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de ailece kampanyaya 1500 TL bağışladıklarını açıkladı.

TEKVANDO CAMİASI DA KAMPANYAYA KATILDI
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin sosyal medya hesabından"Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.

İşte kahraman Türk sporunun gücü

Ertuğrul Doğan (Trabzonspor Başkan Yardımcısı)
5 milyon 61 TL

Başakşehir FK
2 milyon 14 bin TL

TFF
1 milyon 923 bin TL

Çaykur Rizespor
1.5 milyon TL

Göztepe
1 milyon TL

Hasan Kartal (Ç.Rizespor Başkanı)
500 bin TL

Mustafa Cengiz (G.Saray Başkanı)
500 bin TL

Kayserispor
196 bin 600 TL

Gençlerbirliği
100 bin TL

TPFD
100 bin TL

Ali Çetin (Denizlispor Başkanı)
50 bin TL

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İşte milli yürek
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