İşte milli yürek

Türkiye, 'Milli Dayanışma Kampanyası' için tek yürek olurken spor dünyası da üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kampanyada ilk günün ardından dün de yardımlar artarak devam etti. Çaykur Rizespor daha önce 195 bin 300 lira olarak açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğiniçıkardığını açıkladı. Gençlerbirliği'nin yanı sıra Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de kampanyayaile katıldı.Samsunspor Kulübü, valililk aracılığıyla 10 bin aileye erzak yardımı kampanyası başlattı.Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin sosyal medya hesabından"Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum" dedi. Şahin'in bu mesajından sonra, sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.(Trabzonspor Başkan Yardımcısı)5 milyon 61 TL2 milyon 14 bin TL1 milyon 923 bin TL1.5 milyon TL1 milyon TL(Ç.Rizespor Başkanı)500 bin TL(G.Saray Başkanı)500 bin TL196 bin 600 TL100 bin TL100 bin TL(Denizlispor Başkanı)50 bin TL