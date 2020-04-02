Oyuncularla görüşmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenmesi sonrası yaşadıkları süreci anlattı. UEFA ve FIFA'nın yapacağı açıklamaya göre takımın yol haritasını çizeceklerini kaydeden Ağaoğlu,ifadelerini kullandı.Sözleşmesi biten oyuncuların durumuyla ilgili şu an net bir durumun olmadığının altını çizen Başkan, "UEFA ve FIFA'nın tavsiyeleri önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" diye konuştu. Başta Sosa ve Novak olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, "Uzun süredir görüşmeler sürüyor ancak shiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" dedi.