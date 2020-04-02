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Sarı-lacivertli futbolcunun menajeri Haluk Canatar, İtalyan basınındaki transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 2.4.2020 ABONE OL
Vedat Muriqi için tek yetkili Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için İtalya basınına düşen haberler üzerine sarı-lacivertli futbolcunun menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi. Canatar, İtalya'da çıkan "Lazio, Muriqi'i istiyor. Fiyatı 20 milyon Euro" haberlerinin ve kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İtalyan basınına konuştuğum iddiaları gerçek dışıdır. Hiçbir haber kuruluşuna son dönemde Muriqi ya da farklı bir konuda açıklamam olmadı. Vedat transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.
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Vedat Muriqi için tek yetkili Fenerbahçe
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