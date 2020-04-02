Vedat Muriqi için tek yetkili Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için İtalya basınına düşen haberler üzerine sarı-lacivertli futbolcunun menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi. Canatar, İtalya'da çıkanhaberlerinin ve kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek,ifadelerini kullandı.