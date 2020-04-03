Dersimize evde çalışıyoruz

TAKIMI'NDA

eşiktaş

Trabzonspor'un bu sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Guilherme, açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Koronavirüs salgını sonrası nasıl bir hayat sürdüğünü ve bordo-mavili takımı anlattı. İşte Guilherme'nin açıklamaları:"Trabzonspor olarak ligdeki en güçlü takımız.Türkiye'deki durum dünyanın geri kalanındaki ile aynı. Futbol durdu. Sokağa sadece market ve eczaneye gidiyoruz, hep evdeyiz. Umarım bunu iyileştirecek ilaç bulunur."Tam 5 sezon Polonya ekiplerinden Legia Varşova'da forma giydiğini hatırlatan Guilherme, "Legia'da biraz daha kalsam evraklarımı verip Polonya vatandaşlığına geçebilecek, Polonya Milli Takımı'nda oynayabilecektim. Tabii artık bunu düşünmüyorum. Hayalim Brezilya Milli Takımı ancak bu sadece bir hayal gibi çünkü benim pozisyonumda müthiş oyuncular var" ifadelerini kullandı."Bile transfergörüşmeleriyaptım ve transfer sonlanmaküzereydi. Ancak Beşiktaş'ınfinansal sorunları sıkıntı çıkardı.Sonra Trabzonspor devreyegirdi, sonunda böylebir takımın parçası olduğumiçin çok mutluoldum."