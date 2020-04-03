Dersimize evde çalışıyoruz

Trabzonspor'un bu sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Guilherme, açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Koronavirüs salgını sonrası nasıl bir hayat sürdüğünü ve bordo-mavili takımı anlattı. İşte Guilherme'nin açıklamaları: "Trabzonspor kondisyon antrenörü biz futbolculara, evimizde yapmamız gereken egzersizleri içeren dersler gönderiyor, biz de bu idmanları evde yapıyoruz."
LİGDEKİ EN GÜÇLÜ TAKIM BİZİZ
"Trabzonspor olarak ligdeki en güçlü takımız. Liglerin ertelenmesi bizim için çok üzücü çünkü takım olarak iyi bir form grafiği tutturmuştuk.
Türkiye'deki durum dünyanın geri kalanındaki ile aynı. Futbol durdu. Sokağa sadece market ve eczaneye gidiyoruz, hep evdeyiz. Umarım bunu iyileştirecek ilaç bulunur."
HAYALİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYEBİLMEK
Tam 5 sezon Polonya ekiplerinden Legia Varşova'da forma giydiğini hatırlatan Guilherme, "Legia'da biraz daha kalsam evraklarımı verip Polonya vatandaşlığına geçebilecek, Polonya Milli Takımı'nda oynayabilecektim. Tabii artık bunu düşünmüyorum. Hayalim Brezilya Milli Takımı ancak bu sadece bir hayal gibi çünkü benim pozisyonumda müthiş oyuncular var" ifadelerini kullandı.
BURADA MUTLUYUM
"Beşiktaş
ile transfer
görüşmeleri
yaptım ve transfer sonlanmak
üzereydi. Ancak Beşiktaş'ın
finansal sorunları sıkıntı çıkardı.
Sonra Trabzonspor devreye
girdi, sonunda böyle
bir takımın parçası olduğum
için çok mutlu
oldum."