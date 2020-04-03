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İtalyan teknik direktör açıkladı: 'den teklifler aldım

Bir dönem İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'yı çalıştıran ve milli oyuncu Cengiz Ünder'in de teknik direktörlüğünü yapan İtalyan futbol adamı 'den bazı takımlardan teklifler aldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 20:13 ABONE OL
İtalyan teknik direktör açıkladı: Türkiye'den teklifler aldım

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco, La Gazzetta di Modena'ya önemli açıklamalar yaptı.

Tüm tekliflere açık olduğunu dile getiren Francesco, "Bütün deneyimlere olmak zorundayım. Yeğenimle Skype üzerinden İngilizce öğreniyorum. Sassuolo'dayken, Premier Lig'den teklifler geldi. Ayrıca Türkiye'den ve bazı milli takımlardan da teklifler aldım ancak başka bir yönde karar verdim" ifadelerini kullandı.

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50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Roma, Lecce, Pescara, Sassuolo ve Sampdoria gibi takımları çalıştırmıştı. Di Francesco henüz Çizme dışında görev almadı.

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İtalyan teknik direktör açıkladı: Türkiye'den teklifler aldım
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