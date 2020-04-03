Koronavirüs Cyle Larin hesaplarını bozdu!



DORUKHAN'A

EURO

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin burada sergilediği performansla göz doldurmuştu.da sezonun bitimiyle kullanacağını ileten Belçika temsilcisi, Koronavirüs (COVID- 19) salgını nedeniyle yaşanan kötü sürecin ardından bu kararını rafa kaldırdı. Siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde 25 yaşındaki forvetten gelecek bonservis bedeline gözünü çevirmişti ve aynı zamanda oyuncununbir taşla iki kuş vurmayı hedefliyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tüm hesaplar bozuldu.Liglere ara verilmesiyle bağış kampanyasını ertelemek zorunda kalan Beşiktaş'ta ekonomik sıkıntı had safhaya ulaştı. Soruna çare arayan yönetim, yabancı oyuncularla ön görüşme yaparak ücretlerde indirim için nabız yokladı. Ancak hiç kimseden olumlu yanıt alamadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, maaşlarda yüzde 50 indirime gitmeyi planladığı ve ikinci tur görüşmelere hazırlandığı öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz ile devre arasında başlayan yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Yönetimin 23 yaşındaki oyuncu için 1.1 milyon Euro maaş teklifi sunduğu kaydedildi. 350 bin Euro kazanan başarılı futbolcunun bu teklife vereceği yanıt bekleniyor.