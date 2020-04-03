Şenol Güneş’ten 1 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' çağrısı büyük yankı bulurken spor dünyası da iyilikte yarışıyor. A Milli Takım Teknik DirektörüAncak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kampanyanın internet adresini sosyal medyadan paylaşması ile yardım yapanların listesine bakıldığında Güneş'in adı da ortaya çıkmış oldu.Milli Dayanışma Kampanyası'na Beşiktaş da kuruluş yıl dönümü olan 1903'ü simgeleyen 1 milyon 903 bin TL ile katıldığını açıkladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Milli beraberlik ve dayanışma ruhu Beşiktaş'ın köklerine işlemiş bir duygudur" dedi. Kaptan Burak Yılmaz "Ülkemizin yanındayız", Atiba ise, "7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, çocuklarım burada büyüdü. Beşiktaşlı oyuncular olarak Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.