Şenol Güneş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Corona virüsü salgını dünyada hızla yayılırken, ülkemizde de etkili oluyor. Salgına karşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Millî Dayanışma Kampanyası" giderek büyüyor. Kurumların yanı sıra hemen her kesimden insanlar da bağış kampanyasına yardım yapıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya 1 milyon lira katkı sağladı.

"KEŞKE DUYULMASAYDI"

Türkiye'nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam Güneş, "İnsanlar can derdine düşmüşken malın mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde, 'Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi' vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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