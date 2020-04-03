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'ın yıldız ismi Heung-Min Son asker alındı

ekiplerinden 'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bildi. Yıldız futbolcu, kulübünden izin alarak 4 haftalık askerlik hizmetini tamamlamak için ülkesine gitti ve orduya katıldı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 09:28 ABONE OL
Tottenham'ın yıldız ismi Heung-Min Son asker alındı

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alındı. İngiltere Premier Lig'in de ertelenmesiyle Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son bu durumu fırsata çevirdi.

İngiliz ekibinden izin alan Güney Koreli yıldız, 4 haftalık vatani görevini tamamlamak üzere ülkesine döndü. Son'ın orduya katıldığı ifade edildi.

Normal şartlarda 21 ay boyunca askerlik yapması gereken Heung-Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.

27 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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Tottenham'ın yıldız ismi Heung-Min Son asker alındı
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