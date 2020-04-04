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laboratuvar mı!

Fransızlar, Koronavirüs aşısının ’da bu hastalığa yakalanan insanlar üzerinde denenmesini önerdi. Futbol dünyası bu duruma büyük tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 4.4.2020 ABONE OL
Afrika laboratuvar mı!
Fransa'da LCI kanalındaki bir programda Profesör P.Mira ve C.Locht'un BCG aşısının Koronavirüs olan Afrikalılar üzerinde denenmesi teklifine futbol dünyasından da büyük tepki geldi. Didier Drogba, "Afrika bir test laboratuvarı değil. Bu aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri kınıyorum" açıklamasını yaptı. Medipol Başakşehirli Demba Ba, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz" derken, Samuel Eto'o ise Ba'ya yanıt vererek, küfürle tepkisini gösterdi. Beşiktaş'tan Boateng de "Afrika'yı oyuncağınız gibi kullanmaktan vazgeçin" diye konuştu.
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Afrika laboratuvar mı!
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