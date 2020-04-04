Afrika laboratuvar mı!

Fransa'da LCI kanalındaki bir programda Profesör P.Mira ve C.Locht'un BCG aşısının Koronavirüs olan Afrikalılar üzerinde denenmesi teklifine futbol dünyasından da büyük tepki geldi. Didier Drogba,Bu aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri kınıyorum" açıklamasını yaptı. Medipol Başakşehirli Demba Ba,derken, Samuel Eto'o ise Ba'ya yanıt vererek, küfürle tepkisini gösterdi. Beşiktaş'tan Boateng dediye konuştu.