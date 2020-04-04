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Barcelona'da corona virüsü şoku! Testi pozitif çıktı...

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başında gelirken, Katalan devi Barcelona büyük bir şok daha yaşadı. Bordo-mavililerde daha önce sağlık ekibinin başında bulunan ve hentbol takımının doktoru 'in, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtilmişti. Barcelona'da şimdi de başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in corona virüsü testi pozitif çıktı.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:43 ABONE OL
Barcelona'da corona virüsü şoku! Testi pozitif çıktı...

Kısa bir süre önce Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi. Barcelona'da bir korona virüs şoku daha yaşanıyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu an için durumunun iyi olduğu belirtilirken Cardoner, Katalan ekibinde testi pozitifi çıkan 3.kişi oldu.

TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

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Barcelona'da corona virüsü şoku! Testi pozitif çıktı...
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