Fenerbahçe'ye ne zaman dönecek? Berke Özer için çarpıcı sözler

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'da İkinci Başkan olarak göreve başlayan Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'den kiraladıkları Berke Özer'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

beIN Sports'a konuşan Çetinkaya, 20 yaşındaki genç kaleciden çok memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı

Berke Özer, ülkemizin yetiştirdiği en değerli sporculardan bir tanesi. Fenerbahçe'ye geldiği dönemde çok fazla şans bulamadı. Aslında gelişim dönemiydi ve oynaması gerekiyordu.

Berke Özer’den hodri meydan

Burada bir kaleci ihtiyacımız doğdu ve Berke'yi transfer ettik. Gayet iyi bir performans sergiliyor. Bence, Berke gelişimini tamamlamak adına 1 sene daha burada kalmalı. Kendisi de böyle düşünüyor. Bu konuda Fenerbahçe'yle bir görüşme gerçekleştireceğiz.

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