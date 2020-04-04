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Louis Gaal'den sert tepki!

Dünyaca ünlü Hollandalı Louis Gaal, ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı. Deneyimli teknik adam, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. daha 3'te 1'lik bölümü var. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 22:04 ABONE OL
Louis van Gaal'den sert tepki!

Dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, ülkesinde liglerin mevcut sıralamayla tescil edilmesini isteyen takımlara sert çıktı.

Kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolda kazanan takım sahada belirlenir. Bazı takımlar, corona virüsü krizini kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" dedi.

Salgın sona erip güvenli ortam sağlanana kadar beklenmesi gerektiğini belirten Van Gaal, "25 maç sonunda şampiyonu ilan edecek bir mekanizma olamaz. Sezonun daha 3'te 1'lik bölümü var. Bu karar mantıklı değil" ifadelerini kullandı

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Louis van Gaal'den sert tepki!
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