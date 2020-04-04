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hapiste Puyol'u aradı

ve Brezilya 'nın eski efsane futbolcusu , bir süre önce Paraguay'da tutuklanmıştı. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmak ve sahte evrak bulundurmak gibi suçlardan dolayı suçlu bulunan yıldız, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ronaldinho'ya hapiste ilk kez telefon hakkı tanındığı ve Brezilyalının Barça'dan eski takım arkadaşı Puyol'u aradığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 4.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 15:37 ABONE OL
Ronaldinho hapiste Puyol'u aradı

Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, dünyayı vuran corona virüsü salgını sebebiyle ziyaretçi yasağı çıkmasından dolayı kimseyle görüşemiyordu.

El Mundo'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını Barcelona'dan takım arkadaşı olan Carles Puyol'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.

Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.

Öte yandan Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde hapiste bir futbol turnuvasına katılmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Efsane ismin hapisteki günleri, medya tarafından yakından takip ediliyor.

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Ronaldinho hapiste Puyol'u aradı
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