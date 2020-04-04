UEFA mektupla tehdit etti

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin imzasıyla önceki gün gece yarısı federasyon ve kulüplere bir yazı gönderildi. SABAH'ın ulaştığı belgede kulüplerin bir şekilde ligleri oynatarak tamamlaması gerektiğinin üzerinde durulurken Belçika'daki gibi liglerin son hali ile tescil edilme ihtimalinin sorun yaratacağı vurgusu yapıldı. Aksi halde Avrupa'ya gönderilen takımlarla alakalı şüphelerin oluşacağı da belirtildi.

İŞTE YAKLAŞIK 2 SAYFALIK BELGENİN SATIR BAŞLARI:

UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri Birliği tarafından yapılan toplantıda tüm liglerin oynanarak sonuçlandırılması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Liglerin durdurulması ancak son çare olmalıdır. Tüm liglerde elde edilecek unvanların (Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa'ya gitme hakkı) saha sonuçlarına göre verilmesi oldukça önemlidir.

Mevcut sezonun sonuçları aşırı gerilimlere neden olabileceği için yeni sezonun (2020- 2021) başlangıcında koordineli olunmalı ve iki sezonun takvimleri yönetilirken ortak hesaplamalar yapılmalıdır.

Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden tüm Avrupa'da başlayacağına eminiz. Bu aşamada ligleri iptal ya da tescil etmenin şu anda tüm ülkeler için erken ve haklı bir konu olmadığına inanıyoruz.

Ligleri tamamlamadan bitiren ülkelerden UEFA yarışmalarına katılma hakkı alan tüm takımlar için şüpheler oluşacaktır.

UEFA gerektiğinde Avrupa'ya katılım gösterecek kulüplerin haklarında değerlendirme yapma hakkını saklı tutar.





O BELGEYE SABAH ULAŞTI

Belgenin altında UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andre Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson'un imzaları var.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a şunları söyledi: "En erken başlama tarihimiz haziran ayı olacaktır. Ama mayıs başında yeniden görüşeceğiz. Önce sporcu sağlığı geliyor. Kararı hükümetimiz verecek."

LİGLER EN ERKEN HAZİRANDA BAŞLAR

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün yapılan açıklama ile haziran ayı işaret edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirilecektir. Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryoyu, planı ve programı da hazırdır." Dün beIN Sports'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "En geç temmuz ortasında sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Temmuzun başında başlasak dahi ağustos ortalarında ligi tamamlayabiliriz" dedi.

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KULÜPLERİN ANA GÜNDEMİ EKONOMİ

Dün TFF liglerin başlangıç tarihini en erken haziran olarak açıklarken Kulüpler Birliği Vakfı'nda da toplantı vardı. Telekonferansla bir araya gelen başkanlar, Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin en az mali kayıpla nasıl atlatılacağını görüştü. Ekonomik konularda FIFA'nın yapacağı düzenlemeyi bekleme fikri ortaya atıldı. Liglere ara verildiği için birçok gelirden mahrum kalan kulüplerin gözü-kulağı başta oyuncu maaşlarında indirim olmak üzere birçok konu sebebiyle FIFA'ya çevrildi. Toplantıda liglerin haziran ayında başlama ihtimali nedeniyle izlenecek yol haritası için de görüş alışverişinde bulunuldu.

FIFA'DAN KULÜPLERE MÜJDE!

FIFA'nın, pandemi nedeniyle oyunculara yönelik oluşacak borçlanmalar için kulüplere bir yaptırım uygulamayacağı öğrenildi. FIFA'dan dün kulüplere gönderilen bildirimde pandemi sürecindeki borçların yaptırım getirmeyeceğinin altı çizildi. Yöneticilere üç adımda anlaşma yapmanın yolu da gösterildi. Oyuncuyla anlaşılması, oyuncu birlikleri ile anlaşılması ve son çare olarak ise FIFA'ya haklı sebep bildirimi yapılması istendi. Karar mart ayını kapsarken nisan ve mayıs aylarının da süreye ekleneceği hesaplanıyor.

BİR GÖRÜŞ / BÜLENT TİMURLENK

Ağustosta oynamak mantıklı

UEFA'nın haziran ayındaki milli maçları eylüle atıp, gençler turnuvalarını iptal etmesinin tek mesajı var: Avrupa'da haziran ayında lig maçlarının oynanmayacağına inanıyorlar ve temmuza kadar bitirin direktifinden de geri adım attılar. UEFA, Avrupa kupaları takviminde transfer, kura için önceden belirlenmiş tarihleri de askıya aldı, bunun anlamı iki kupada da yeni sezon ekim ayında başlayacak demek. Temmuz ve ağustosta ligleri oynayın tavsiyesi var, her ülke kendi kararını verecek. Bizim de kalan 8 haftayı ağustosta oynamamız mantıklı, temmuz ayı da hazırlık kamplarıyla geçer. Ligleri eylül ayına kadar oynama imkânı varken, ligi tescil edeceklere de gelen mektupta önemli bir uyarı var: Avrupa kupalarına katılmanıza biz karar veririz. Bu yüzden Avrupa'da bir lig kaldığı haliyle tescil edilecekse emin olun gelecek sezon o ülkede lig de oynanmaz, Avrupa'da da gidecek bir turnuva ortada yok demektir.

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