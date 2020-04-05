Küresel bir salgına dönüşen corona virüsü nedeniyle evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İlk olarak Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda transfere kaynak yaratmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriqi'yi, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen sarı-lacivertliler, Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

Fanatik'in haberine göre, Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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