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'nın 3 futbolcusu corona virüsünü yenmeyi başardı

Corona virüsü salgını (Covid-19) sebebiyle tüm dünyada en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'nın başarılı takımlarından 'da, daha önce corona virüsü teşhisi konulan (21), (28) ve 'in (19) son yapılan testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 19:30 ABONE OL
Fiorentina'nın 3 futbolcusu corona virüsünü yenmeyi başardı

Corona virüsü salgınının (Covid-19) Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'dan sevindirici haber geldi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, corona virüsüne yakalanan 3 futbolcusu Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in son yapılan testlerinin negatif çıktığını açıkladı.


German Pezzela


Dusan Vlahovic

Fiorentina, daha önce corona virüsü semptomlarına rastlanan 3 futbolcusunun, tedavi sonrası iyileştiğini ve son yapılan testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in corona virüsü (Covid-19) test sonucunun negatif çıktığını bildirmekten memnuniyet duyuyor, tedaviye devam eden doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Fiorentina ayrıca corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 760 bin Euro bağış yağtığını da açıkladı.

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Fiorentina'nın 3 futbolcusu corona virüsünü yenmeyi başardı
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