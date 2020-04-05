Fransa futbolu şokta! Corona virüsü testi pozitif çıkan Bernard Gonzalez intihar etti

Corona virüsü (Covid-19) salgınının Avrupa'da en büyük etki yarattığı ülkelerden olan Fransa'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Reims'in kulüp doktoru Bernard Gonzalez, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından intihar etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Reims Valisi Arnaud Robinet olayı yakından takipe ttiğini belirtti.



Bernard Gonzalez

20 yıldır Reims'in kulüp doktorluğunu yapan Gonzalez'in, bir mektup bıraktığını söyleyen Robinet, mektubun içeriğini ise bilmediğini söyledi.

Kulüp tarafından da gelişme doğrulandı.



Reims'in Gonzalez için yaptığı paylaşım

Gonzalez'in eşinin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre corona virüsü sebebiyle ölen kişi sayısı son 24 saatte 357 arttı ve 5.889'a çıktı. Fransa'daki toplam vaka sayısı ise 1.873 artışla 70.478'e ulaştı.

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı