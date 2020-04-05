Helal olsun size! Yabancılardan 1 milyon TL destek

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür,destek olarak maaşının %50'sini bağışlamış ve ardından topu Uğurcan Çakır'a atmıştı. Genç kaleci de maaşının %20'sini verip pası kaptan Jose Sosa'ya bırakmıştı.Sosa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadave kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz" diyerek pası Hüseyin Türkmen'e gönderdi. Hüseyin Türkmen maaşının yüzde otuzunu ardından da Abdulkadir Parmak, yine maaşının yüzde otuzunu bağışladığını açıkladı.Yabancı oyuncuların sadece pasaportları farklı. Ekmeklerini bu ülkede kazanan, çocukları bu ülkede doğan, büyüyen yabancı futbolcuların kampanyaya desteği elbette ki çok anlamlı. Onlar da bizden biri.Yapılması gerekeni yaptılar. Yaşadığı ülkeye kendi ülkesi gibi bakan herkes başımız üstüne…