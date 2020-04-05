Helal olsun size! Yabancılardan 1 milyon TL destek

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na
destek olarak maaşının %50'sini bağışlamış ve ardından topu Uğurcan Çakır'a atmıştı. Genç kaleci de maaşının %20'sini verip pası kaptan Jose Sosa'ya bırakmıştı. Arjantinli oyuncu da takım arkadaşından gelen pası gol yaptı ve takımdaki yabancı oyuncularla birlik olup kampanyaya dev bir destek verdi.
Sosa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı oyuncuları adına alıyorum
ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz" diyerek pası Hüseyin Türkmen'e gönderdi. Hüseyin Türkmen maaşının yüzde otuzunu ardından da Abdulkadir Parmak, yine maaşının yüzde otuzunu bağışladığını açıkladı. Böylelikle Trabzonsporlu oyuncuların bağışladığı miktar, toplamda 1 milyon 540 bin TL'ye ulaştı.
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Yabancı oyuncuların sadece pasaportları farklı. Ekmeklerini bu ülkede kazanan, çocukları bu ülkede doğan, büyüyen yabancı futbolcuların kampanyaya desteği elbette ki çok anlamlı. Onlar da bizden biri. Bu ülkenin stadyumlarında futbol oynuyor, bu ülkenin caddelerinde yürüyor, çocukları bu ülkenin parklarında oynuyorlar.
Yapılması gerekeni yaptılar. Yaşadığı ülkeye kendi ülkesi gibi bakan herkes başımız üstüne…