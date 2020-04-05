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İnsanlar futbolu istiyor

Avrupa ve Şampiyonlar Ligi’nin 8’li ya da 4’lü Final olarak oynanabileceğini söyleyen Ceferin, “Seyircisiz de olsa insanlar futbolu istiyor” dedi

Giriş Tarihi: 5.4.2020 ABONE OL
İnsanlar futbolu istiyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili planlarını anlattı. Maçlar başlasa bile seyircisiz devam edeceğini söyleyen Ceferin, şu açıklamalarda bulundu: "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni mevcut sistemle de oynayabiliriz, tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. En geç 3 Ağustos'ta bitmesi gerek. Şimdilik 8'li ve 4'lü Final şeklinde ihtimaller var. Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor."

HERKESİN FARKLI PLANI VAR
"Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Herkisin farklı planları var. Hükümetlerin vereceği kararlar da önemli. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz."
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İnsanlar futbolu istiyor
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