İnsanlar futbolu istiyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sezonun geri kalanıyla ilgili planlarını anlattı. Maçlar başlasa bile seyircisiz devam edeceğini söyleyen Ceferin, şu açıklamalarda bulundu:En geç 3 Ağustos'ta bitmesi gerek. Şimdilik 8'li ve 4'lü Final şeklinde ihtimaller var.Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor.""Mayıs, haziran, temmuzda başlayabiliriz ya da tekrar başlamayabiliriz. Herkisin farklı planları var.Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz."