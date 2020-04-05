Oğulcan Çağlayan: Teklif aldım ne olacağını göreceğiz

Çaykur Rizespor'da bu sezon sergilediği performansla önemli çıkış yakalayan ve adı Galatasaray başta olmak üzere İstanbul'un büyükleriyle anılan Oğulcan Çağlayan, SABAH'ın ev röportajlarına katıldı. Kamera karşısında sorularımızı yanıtlayan 24 yaşındaki golcü ile yaptığımız keyifli sohbetten öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüs nedeniyle 1000 aileye yardım yapacağını açıkladın.

Daha önce Elazığ depreminde de aynı şekilde yardımını yapmıştın… Böyle durumlarda elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmak normal bir durum. İnsanların bunu abartmaması gerekiyor. Ben ve yakın arkadaşlarım her zaman böyle konularda birlikte hareket ederek insanlara yardım etmeye gayret gösteriyoruz. İnsanların hayatlarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize.

SEYİRCİSİZ MAÇIN HALI SAHADAN FARKI YOK

1 haftayı taraftarsız geçirmiştiniz. Neye benzetirsin bunu?

Taraftar futbolun olmazsa olmazı. Futbol için taraftar her şey demek. Taraftarlar varsa futbol vardır. Taraftar her şey demektir. Boş tribünlere oynamanın insanların hafta sonu arkadaşlarıyla halı sahada maç yapmasından pek bir farkı yok. O havaya giremiyorsun, atılan golden sonra gelen o ses ya da gelen reaksiyon gerçekten bambaşka bir duygu.

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Kendini nasıl bir insan olarak tanımlarsın?

Duygusal bir yapım vardır. Allah'ın bize verdiği yetenekleri kullanarak para kazanıyoruz. Böyle bir durumda vatandaşlarımıza yardım etmek güzel bir duygu. İrfan Can, Taylan Antalyalı, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan ve Vedat Muriqi ile böyle durumlarda birlikte hareket ederek insanlara yardım etmeye çalışıyoruz.

İlk kez böyle bir salgın başınıza geldi. Ne düşünüyorsun?

Büyük bir kaos yaşanıyor. Hepimiz evde kalmalıyız ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Salgın bitince yeşil sahalara döneceğiz, taraftarlar tribünlere dönecek ve o güzel günleri tekrar yaşayacağız. Buradan taraftarlara da bir mesajım olsun, yeniden tribünlere dönüp atılan bir gole sevinmek istiyorlarsa ya da bir maçın analizini kahvede, sokakta arkadaşlarıyla yapmak istiyorlarsa evlerinde kalsınlar.

STRESE ALIŞIK BİR İNSANIM

Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?

Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz.

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