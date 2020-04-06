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antrenmanlara sosyal mesafe kuralına uyarak başladı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'ne (Bundesliga) ara verilirken Almanya futbolunun köklü kulübü 'te antrenmanlar yeniden başladı.Kulüp tarafından resmi siteden yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı bildirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.4.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 18:45 ABONE OL
Bayern Münih antrenmanlara sosyal mesafe kuralına uyarak başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

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Neuer: Alışılmadık bir duyguydu

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Manuel Neuer, "Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi." ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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Bayern Münih antrenmanlara sosyal mesafe kuralına uyarak başladı
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