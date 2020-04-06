Juventus'tan flaş Ronaldo kararı! 60 milyon euro...

Corona virüsünün etkileri futbol dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Yaşanması beklenen kriz, hem futbolcuları hem kulüpleri hem de kulüplerin transfer stratejilerini değiştirecek. Önümüzdeki dönem sürpriz ayrılıklar, sürpriz imzalar kapıda.

İtalyan basınına göre en büyük sürprizlerden birine de Juventus imza atacak. COVID-19 salgınının en ağır darbeyi indirdiği ülkelerin başında gelen İtalya'da kulüpleri büyük bir kriz bekliyor. Juventus da dahil olmak üzere takımlar radikal kararlar alacak.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juventus, 2 yıl önce Real Madrid'den 100 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ronaldo'yu satış listesine koydu.

Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönebileceğini belirten İtalyanlar, siyah-beyazlı takımın böylece 31 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacağını ifade etti. Portekizli için istenen rakam ise 60 milyon euro.

Ronaldo'nun takımdan ayrıldığından beri hücum hattında istediği düzeni oturtamayan Real Madrid'in de golcü arayışında olduğu bildirildi. Eflatun-beyazlı ekibin ilk tercihinin Haaland gibi genç isimlerden yana olduğu bilinse de Ronaldo'ya hayır diyemeyeceği kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın maaşında ciddi bir düşüş yaşanabilir.

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