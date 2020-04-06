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’nın annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

, 'nın 82 yaşındaki annesi 'nun Barselona’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 17:48 ABONE OL
Pep Guardiola’nın annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun Barselona'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi gönderiyoruz."

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Pep Guardiola’nın annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
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