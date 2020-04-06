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hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle 'da tutuklanan efsane futbolcu , hapishaneden ailesine ilk kez videolu mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 16:52 ABONE OL
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu. Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.



Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.

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Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
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