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, 'nin alınmasını istedi! 18'lik yıldız adayı

Corona virüsü nedeniyle evlerine kapanan teknik adamlar, yeni sezon için daha geniş çalışmalar yapma fırsatı buluyor. 'ın deneyimli hocası da sürpriz bir genç yıldızı gündemine aldı. 'ın 18 yaşındaki ofansif orta sahası 'yi çok beğenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden bu transferin gerçekleşmesini istedi. Yalçın'ın yönetime, "Marchwinski'de kendimi gördüm, ben onu '' yaparım" dediği ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 6.4.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 07:47 ABONE OL
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin alınmasını istedi! 18'lik yıldız adayı

Futbolcular gibi corona virüsü tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı.

YENİ SERGEN YALÇIN
Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye, "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu 'Yeni Sergen' yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.

BOATENG'İN YERİNE
Fotomaç'ın haberine göre, bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.

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Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin alınmasını istedi! 18'lik yıldız adayı
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