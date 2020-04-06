Son dakika: Pep Guardiola'nın annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti!

Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola'nın annesi corona virüsü nedeniyle hayata veda etti. 82 yaşındaki Dolors Sala Carrio'nun ölüm haberi büyük şok yaratırken, Manchester City kulübünden başsağlığı mesajı yayınlandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz.

PEP GUARDİOLA KİMDİR?

Lakabı Tâhâ olan Guardiola kariyerine amatör olarak Gimnàstic de Manresa takımında başlamış ardından 13 yaşında FC Barcelona'nın altyapı kulübü olan FC Barcelona B'ye geçti. Yaklaşık 6 yıl FC Barcelona'nın altyapısında oynayan Guardiola, 1990 yılında profesyonel oldu. FC Barcelona ile La Liga'daki ilk maçına 16 Aralık 1990 tarihinde Cádiz CF ile oynanan maçta çıktı. Defansif orta saha futboluyla öne çıkan futbolcu, 1997 yılında José Mari Bakero'dan takım kaptanlığını devraldı. 1990-2001 yılları arasında FC Barcelona ile ligde 263, toplamda ise 379 maça çıktı. Guardiola, 17 Haziran 2001 tarihinde Valencia oynanan lig maçıyla FC Barcelona kariyerini noktaladı.

FC Barcelona'dan ayrıldıktan sonra İtalya'ya geçerek Brescia Calcio ve AS Roma takımlarında oynadı. Ancak burada fazla başarılı olamadı ve Nandrolon testinin pozitif çıkıp 4 ay ceza almasıyla İtalya'daki kariyerine son verdi.

İtalya kariyerinden sonra Katar'ın El-Ehli ve Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımlarında oynadıktan sonra futbol hayatını noktaladı

21 Haziran 2007 senesinde Guardiola, Barcelona B takımının başına getirildi ve yardımcılığını Tito Vilanova üstlendi. Yönetiminde 2007-08 sezonunda grubunu lider tamamladı ve playoff'larda Segunda División B klasmanına yükseldi.[3] Takımın başkanı Joan Laporta 2007-08 sezonunda sonunda Frank Rijkaard ayrılacağını ve takımın başına Guardiola'nın geçeceğini duyurdu.[4] Michael Laudrup'ın biyografyasına göre Laporta'nın ilk tercihinin Guardiola'nın olmadığı ve kendisi olduğu belirtildi.

Guardiola, başa geçikten sonra Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o 2008-09 sezonun kadrosunda düşünmediğini açıkladı. Bununla birlikte 2007-08 sezonun sonunda Gianluca Zambrotta Milan'a, ofsanif orta saha Giovani dos Santos to Tottenham Hotspur'a ve ortasaha Edmílson Villarreal'a transfer oldu.[6]

Deco Chelsea'e, Ronaldinho ise Milan'a transfer oldu. Lilian Thuram, Paris Saint-Germain anlaşma üzerideyken kalp rahatszlığının ortaya çıkması nedeniyle transfer gerçekleşmedi ve bunun üzerine Lilian Thuram, futbolu bırakma kararı aldı. Oleguer, Ajax ile anlaştı, Marc Crosas ise Celtic'e satıldı. Santiago Ezquerro ise kulüp tarafından serbest bırakıldı. Eto'o'nun transferi yaz boyu çözülmedi ve birçok takım ile anıldı fakat Guardiola, Eto'o'nun sezon öncesi katılması ve antrenmandaki özverisi nedeniyle takımda kalacağını söyledi.

Dani Alves ile Seydou Keita, Sevilla'dan Martín Cáceres Villarreal'dan transfer edildi. Gerard Piqué, Manchester United'dan geri döndü. Arsenal'dan Alexander Hleb ve Palmeiras'tan Henrique ile sözleşme imzalandı. Henrique, imzadan sonra Alman takımı Bayer Leverkusen'a kiralandı.[7] Transfer edilen oyuncularla birlikte Guardiola, altyapıdan Sergio Busquets ile Pedro'yu a takıma çıkardı. Basın ile yapılan röportajlarda Guardiola, daha öncekilerden zor bir iş etiği, aynı zamanda antrenmanlarda daha kişisel bir yaklaşım olduğu ve oyuncularıyla daha yakın bir ilişki olduğunu vurgulandı.

Guardiola, ilk maçında 2008-09 Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesinde Polonya ekibi Wisła Kraków ile eşleşti. İlk maçı kendi evinde 4-0 yendi, ikinci maç ise Wisła Kraków'in 1-0 galibiyet sonuçlandı ve toplamda 4-1'lik skorla turu geçti. Ligin ilk maçında ligin yeni takımı Numancia'ya mağlup oldu fakat takım ondan sonraki 23 maç üst üste mağlup olmadı.2 Mayıs'ta Santiago Bernabéu oynanan El Clásico derbisinde Real Madrid'i 6-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. 13 Mayıs 2009 tarihinde takım Copa del Rey finalinde Athletic Bilbao 'i yenerek kupayı kazdındı. Barcalona, 16 Mayıs 2006 tarihinde Real Madrid'in Villarreal karşısında aldığı yenilgi sonrası şampiyonluğunu ilan etmiş oldu ve 2006 senesinden sonra ilk kez ligi birinci bitirdi.

Guardiola'nın takımı Şampiyonlar Ligi'i finalinde İngilizce takımı Manchester United ile eşleşti ve 2-0 yenerek kupayı kazandı. Böylece Avrupa Kupası, ligi ve kupayı kazanıp üçleme yapan ilk İspanyol takımı oldu. Bu sezon, kulüp tarihin en başarılı sezonu olarak kabul edilmektedir.Bununla birlikte Guardiola, Avrupa Kupası kazanan en genç teknik direktörü oldu.

1 Şubat 2016 tarihinde Guardiola, Manchester City 2016-17 sezonundan itibaren geçerli olan 3 senelik sözleşme imzaladı..[91]

Takım, sezonun ilk hazırlık maçında Bayern Münih'e 1-0 kaybetti.[92] 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanan ilk resmi maçı olan Sunderland'i 2-1 yendi.[93]

11 Eylül 2016 tarihinde Manchester derbisi'ni Manchester City'i 2-1 kazandı ve böylece Guardiola, José Mourinho karşısında 6. galibiyetini aldı. 2016 Eylül'ün sonunda Guardiola'nın takımı ilk 10 resmi maçını kazandı ve lig ikincisi Tottenham Hotspur ile puan farkını dörde çıkardı. Fakat milli maç arasından önce ilk yenilgisini 2-0 skorla Tottenham Hotspur karşışında aldı, böylece puan farkı bire indi.

Milli maç arasından sonra 23 Ekim 2016 tarihinde oynanan Southampton maçında 1-1 berabere kaldı ve böylece Guardiola 5 maç üst üste galibiyet alamadı.

City'nin kötü gidişi EFL Cup'ta da devam etti; dördüncü tur eşlesmesinde Manchester United'a 1-0 kaybetti. Galibiyet alamama serisi altı maça çıktı. Böylece Guardiola, teknik direktör kariyerinin en kötü serisi oldu.

City, Everton'a 4-0 mağlup oldu ve sezonun en ağır yenilgisini aldı.

City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Monaco'u ilk maçında 5-3 yendi fakat 3-1 kaybetti ve böylece deplasman golü nedeniyle elendi. Bu maçla birlikte Guardiola, Avrupa Kupalarında 100.maçına çıktı; 61 galibiyet ile 23 beraberlik aldı. Louis van Gaal'i 1 beraberlik ile geçerek rekor kırdı.

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