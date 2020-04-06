Türkiye’de güvendeyız

Fenerbahçe Beko'da 5 yıldır forma giyen İtalyan oyuncu Gigi Datome ile yaz döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olan Alman futbolcu Max Kruse,İşte iki yıldızın öne çıkan satır başları:"Türkiye çok iyi tedbirler aldı. Ancak herkes gerekli dikkati gösterdiği zaman daha iyi sonuç alınır. Şu an dünya üzerinde acil bir durum var ve bu duruma odaklanmak gerek. Vaktimi evde geçiriyorum. Siparişlerimi Türkçe veriyorum."Türkiye'de koşullar çok iyi. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda.Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor. Bize düşen sadece evde kalmak ve bu krizden çıkmayı beklemek."