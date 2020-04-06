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Zapo iki ismi 'a önerdi!

, gelecek sezon çok daha genç ve ileriye dönük bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör 'ın masasına her gün yeni isimler konuyor. Bu isimlerden ikisini ise eski bir Beşiktaşlı olan önerdi. Bu isimler de ve ...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 21:12 ABONE OL
Zapo iki ismi Kartal'a önerdi!

Avrupa'daki genç yeteneklerin peşinde koşan Beşiktaş yönetimi eski futbolcularıyla da temas kurarak fikir alışverişinde bulunuyor… siyah-beyazlı yönetimin temas kurduğu isimlerden olan Çekya Milli Takımı'nın menajeri Tomas Zapatocny, iki oyuncusunu önerdi. Eski Beşiktaşlı, Çek futbolcunun yeni Milan Baros'u olarak lanse edilen 17 yaşındaki Adam Hlozek ve Ladislav Krejci'yi önerdi. Fotospor'un haberine göre Zapo, Hlozek'i alarak büyük iş yapabileceklerini anlattığı siyah-beyazlı yöneticileri fiyatı şimdiden 10 milyon Euro'ları bulduğunu anlattı. Bu nedenle orta sahada forma giyen sol ayaklı Krejci'nin daha mantıklı olacağını iletti.

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Zapo iki ismi Kartal'a önerdi!
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