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'de evden çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Süper Lig ekibi 'de, corona virüsü (Covid-19) sebebiyle lige verilen arada çalışmalar evden sürüyor. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan paylaşımda, futbolcuların evden yaptığı antrenmanların görüntülerine yer verildi. Bazı oyuncuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.4.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 22:55 ABONE OL
Fenerbahçe'de evden çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.

Yayımlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

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Fenerbahçe'de evden çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
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