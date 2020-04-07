Fenerbahçe'de evden çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.

Yayımlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

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