Silviu Lung: Biz bu ligde kalacağız

SABAH, tüm spor organizasyonlarının durduğu Koronavirüs günlerinde, futbol dünyasını tele-röportajlarla evinize getirmeye devam ediyor. Bugünkü konuğumuz da Hes Kablo Kayserispor'un Romanyalı kalecisi Silviu Lung…

3 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen ve salgın nedeniyle tesislere kapanan deneyimli file bekçisi, kamera karşısında sorularımızı yanıtladı. Herkes gibi hayatın bir an önce normal akışına dönmesini istediğini söyleyen 30 yaşındaki Lung'un anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:

UMARIM KISA SÜRER

Görünmez bir düşmanla savaş halindeyiz ve bu tarihe kadar da çok fazla kayıp ne yazık ki yaşandı. Ancak her geçen gün bunun tedavisi için, virüsü yenmek için güzel haberler alıyoruz. Umarım mümkün olan en kısa sürede insanlık bu savaşı kazanmayı başarır. Hayatın normale dönmesi için, yeniden sahaya çıkmamız için savaşı kazanmalıyız.

Şu anda Kayseri'de izole durumdayım. Sahada antrenman yapmamak büyük kayıp. Kondisyonumu korumaya çalışıyorum. Eğer vücut geliştiriciler olsaydık, her şey çok daha iyi olabilirdi!

FUTBOL FEDERASYONU DOĞRU OLANI YAPACAKTIR

Takım olarak önemli bir çıkış yakaladık. Daha etkiliyiz ve bu, sezonun ikinci yarısında daha fazla puan toplamamızı sağladı. Ligde kalmamız için önümüzde fazlaca maç var. Kalan sekiz haftada ligde kalabilecek kapasiteye, inanca ve oyuncu grubuna sahip olduğumuzdan eminim. Yeşil sahalara döndüğümüzde gerekeni yapacağız.

Türkiye Futbol Federasyonu doğru kararlar vermek için gerekli çalışmaları yapıyordur. Her zaman önceliğimiz sağlık olmalı. Ligin ne zaman başladığından çok, güvenli, sağlıklı bir ortamın olup olmadığı önemli.

KEŞKE AİLEM BURADA OLSA

Evimde kendimi motive edecek şeyler yapıyorum. Çoğunlukla farklı kitaplar okuyorum. Film izliyorum ve video oyunları oynuyorum. Arkadaşlarım ile konuşuyorum. Ligin başlamasını beklemekten başka elden bir şey gelmiyor.

Beni en fazla zorlayan şey, ailemin ve eşimin Romanya'da olması. Psikolojik olarak zor bir durum. İnsanın aklı ailesinde oluyor. Onların iyi olduğunu bilmek istiyorsunuz. Yanımda olmalarını isterdim. En kısa zamanda tekrardan bir araya gelmeye çalışacağız ama elbette öncelik hep sağlık.

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