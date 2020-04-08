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'a müjdesi! ...

'ta son dakika müjdesi... yönetiminde öze dönüş projesini başlayan siyah beyazlılar, takımda maliyeti yüksek bir çok oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Öte yandan Beşiktaş, Atiba Hutchinson için de yeni karar aldı... Buna göre Atiba Hutchinson 1 yıl daha siyah beyazlı formayı terletecek.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 16:07 ABONE OL
Beşiktaş'a Atiba Hutchinson müjdesi! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yeni sezonda öze dönüş yapmaya çalışacak.
Beşiktaş yönetiminin hedefi hem alt yapıdan gelenleri (A) takımda oynatabilmek hem de maliyeti düşük oyuncuları takıma katabilmek.

Siyah beyazlı yönetim, koronavirüsten dolayı lige verilen arada yeni sezonun planlaması için de görüşmelerini sürdürüyor.

Yüksek maliyetli ve verim alınamayan futbolcuları takımdan göndermek isteyen Beşiktaş, scout ekibiyle Sergen Yalçın'ın birlikte karar verdiği isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.

Ayrıca takımdaki tecrübeli isimlerle genç ve gelecek vaat eden oyuncuları bir araya getirmeyi amaçlayan siyah beyazlılar, Atiba Hutchinson'la 1 yıl daha devam etme kararı aldı.

37 yaşındaki Atiba'nın 1 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyordu. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onay vermesiyle birlikte ilerleyen günlerde harekete geçerek tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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Beşiktaş'a Atiba Hutchinson müjdesi! Sergen Yalçın...
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