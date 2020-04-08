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'da maçlar mayısta yeniden başlayabilir

Kulüpler Birliği () Başkanı Christian Seifert, gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili senaryolar hakkında verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.4.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 17:58 ABONE OL
Bundesliga'da maçlar mayısta yeniden başlayabilir

Almanya 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig'de (Bundesliga 2) karşılaşmaların mayıs ayında başlamasının planlandığı belirtildi.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanı Christian Seifert, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlatılmasıyla ilgili senaryolar hakkında verdi.

Seifert, Bundesliga ve Bundesliga 2'de dokuz maç kaldığı hatırlatarak, ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Salgına karşı herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirten Seifert, "Biz de üzerimize düşeni yapmalı ve hükümeti bu konuda desteklemeliyiz. Maçlara ne zaman başlayabileceğimiz konusunda hükümet ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

DFL Başkanı, maçların seyircisiz olacağını ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam edebileceğini belirtti.

Kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğu vurgulayan Seifert, "Sezon iptal edilirse özellikle alt liglerdeki takımlar iflas riskiyle karşı karşıya kalabilir." yorumunu yaptı.

Bayern Münih'in 55 puanla zirvede yer aldığı Bundesliga'da takımlar sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlamıştı.

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Bundesliga'da maçlar mayısta yeniden başlayabilir
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